تقديم المساعدة لـ 91 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2023-12-29 / 13:16
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هبة بريس

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي، أمس الخميس، على بعد 186 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري، وعلى متنه 91 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 8 نساء ورضيع واحد.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة على متن الفرقاطة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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