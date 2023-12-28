بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي

2023-12-28 / 23:00
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هبة بريس- الرباط

بدأت اليوم عملية صرف الدُفعة الأولى من مبالغ الدعم ‏الاجتماعي والتي تستفيد منها نحو مليون أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أعلنت في وقت سابق أن اليوم الخميس الموافق 28 من ديسمبر سيشهد نزول الدعم الاجتماعي لأول مرة في حسابات المستفيدين الذين يستوفون شروط الاستحقاق.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية أن قيمة الدعم تبلغ 500 درهم لكل أسرة تستوفي شروط الاستحقاق، وأشار إلى أن عدد أفراد الأسرة لا يؤثر على قيمة الدعم، وبالتالي سيتم صرف 500 درهم لكل أسرة على حسب عدد أفرادها، ويخدم الدعم نحو 60% من سكان المغرب، أي حوالي 3.5 مليون مغربي، وأكد أيضًا على اعتزام زيادة قيمة الدعم في العام القادم.

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