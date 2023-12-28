سبتة ..اعتقال اسباني حاول تهجير 9 مغاربة

2023-12-28 / 22:30
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت عناصر الحرس المدني الإسباني في مدينة سبتة المحتلة،الأربعاس الماضي مواطن إسباني حاول إدخال 9 مهاجرين مغاربة.

وقالت صحيفة”الفارو دي سوتا ” المحلية ان المواطن الاسباني حاول تهجير المهاجرين على متن قارب إلى المدينة السليبة ، حيث تم اعتقاله، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، مشيرة إلى أنه تمت مصادر القارب الترفيهي المستعمل في مجال تنظيم الهجرة.

وكشفت “الفارو دي سوتا” المعني بالأمر استعمل أحد المسالك البحرية لتمكين المهاجرين المغاربة من الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة.

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