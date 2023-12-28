في طريقة مبتكرة لإشهار المنطقة.. 100 شاحنة مزينة بصور سوس تتجه نحو أوربا

2023-12-28 / 15:35
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هبة بريس - القسم الاقتصادي

في طريقة مبتكرة للترويج للجهة، انطلقت يومه الخميس، 100 شاحنة للنقل الدولي مزينة بصور لمناطق بجهة سوس ماسة، نحو اوربا.

وفي تصريح صحفي، أكد المدير الجهوي للسياحة، أن الشاحنات ستكون بمثابة سفراء للمنطقة, عبر تغليفها بصور تبرز جمالية والغنى الطبيعي والثقافي والسياحي الذي تزخر به الجهة.

وأضاف المسؤول الجهوي، أن الفكرة جاءت بمبادرة من المجلس الجهوي للسياحة, بتعاون مع جمعية النقل الدولي، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق ب100 شاحنة والهدف الوصول ل350 او 400 شاحنة.

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