تحقيقات أمنية في اختلالات بمشروع ” الحزام الأخضر لزاكورة”
ع اللطيفربركة : هبة بريس
علمت ” هبة بريس” ان النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، قد أعطت تعليماتها للفرقة الجهوية للأمن بمراكش، بالانتقال إلى زاكورة، قصد مباشرة تحقيقاتها في اختلالات شابت مشروع ” الحزام الأخضر لزاكورة”.
واضافت مصادر الجريدة ، ان التحقيقات قد استهدفت عدد من المسؤولين بإدارات عمومية وأشخاص ذاتيين، تحوم حولهم شبهة تبذير أموال عمومية بالمشروع السالف الذكر.
وكانت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال قد حركت تحقيقاتها على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام .
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5 تعليقات
المسؤولين خاصهم يتبدلو يمكن
شنو هو هاد الحزام الأخضر كيداير هاذ المشروع
محكمة جرائم الأموال خاص دير خدمتها صراحة
من المهم حماية المال العام
والعداااو المغرب كيتنهب والشعب نائم