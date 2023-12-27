البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 51 مرشحا للهجرة السرية

2023-12-27 / 10:06
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هبة بريس

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية، أمس الثلاثاء على بعد 150 كيلومترا من مدينة الداخلة، قاربا كان على متنه 51 مرشحا للهجرة غير النظامية، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب المعني كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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