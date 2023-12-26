أكادير : تعادل سلبي يجمد الحسنية في مؤخرة الترتيب

2023-12-26 / 21:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتهت مباراة حسنية اكادير وضيفه الوداد البيضاوي بنتيجة صفر لمثله ، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري بملعب أدرار الدولي ، برسم مؤجل الدورة 11 للدوري الإحترافي “إنوي”.

حسنية اكادير ، اعتمدت خطتها على الدفاع وبعض الهجومات المحتشمة طيلة الشوطين ، مع فرص قليلة لتحقيق نتيجة ، بينما كان طموح الفريق الخصم الوداد البيضاوي ، تحقيق فوز خارج ميدانه ، بعد عدة فرص لم تتكلل بأي هدف ، يلطف الأجواء المشحونة داخل الجمهور البيضاوي خصوصا بعد اعتقال رئيس النادي الأحمر الخميس الماضي فيما بات يعرف بقضية بارون الصحراء .

المدرب السكتيوي لم يكن له اي خيار آخر سوى الحفاض على شباك الفريق ، لذلك أسلوب الدفاع ، بينما سعى الوداد في عدد من الفرص اقتناص هدف ، لكن دون جدوى .

خطة دفاعية للحسنية مقابل خطة هجومية ، جعلت المباراة باردة في غياب دفئ الجماهير .

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