فتاح العلوي تعترف بــ”ارتفاع الأسعار” وتؤكد “وفرة المنتوجات” بالأسواق

هبة بريس - الرباط

اعترفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن الأسعار مرتفعة لكن المواد الغذائية متوفرة بالأسواق.

وأضافت الوزيرة، أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت عن انخفاض التضخم في المواد الغذائية، لافتة أن التضخم له أسباب خارجية تتمثل في اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وارتفاع الأسعار عالميا، الى جانب الأسباب الداخلية المتمثلة في ندرة المياه نتيجة “الجفاف” وقلة التساقطات المطرية.

واستعرضت ذات المتحدثة، إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن ضمنها رفع دعم صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل والفلاحة وغيرها، مشددة على استمرار هذه المجهودات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp