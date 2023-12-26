مزور: “المصالح المعنية تراقب 50 منتوجا يوميا,

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المصالح المعنية تعكف على مراقبة المنتوجات الاستهلاكية بشكل متواصل.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المصالح المعنية تراقب 50 منتوجا يوميا بشكل مباشر.

وأضاف الوزير أن هذه المراقبة لا تقتصر فقط على أسواق الجملة بل أيضا نقط البيع، مع المقارنة اليومية لثمن الاستيراد وثمن التوزيع ومراقبة الأسعار.

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