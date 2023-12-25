بنعلي من البرلمان: “خضعت لعملية جراحية منذ يومين.. وحضرت رفضا لـ”التشويش “

2023-12-25 / 17:49
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هبة بريس - الرباط

دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن عمل وزارتها وعن المجهودات الحكومية رافضة “التشويش”.

وقالت بنعلي، في معرض تعقيبها على تفاعل البرلمانيين مع جوابها بمجلس النواب، يومه الإثنين، “ليوما حضرت معكم رغم أنني خضعت لعملية جراحية منذ يومين، للاجابة والتفاعل مع أسئلتكم لأن القضية الظرفية تستلزم ذلك، لأن هذه الأبواق كانت تشوش على العمل الحكومي الجاد، وكذلك، لدق ناقوس الخطر، لأن مقال أجنبي متداول أساء للمغرب وللقارة الافريقية”

وأضافت الوزيرة قائلة “مشاركتنا في المفاوضات المناخية العالمية بدات تضايق بعض الجهات، مملكتنا عندها 14 قرن وكرست موقعها في المفاوضات الدولية”

لذلك، تشدد بنعلي، “ارتأيت الحضور للإجابة والدفاع في هذه الجلسة، ليس من جانب انتماء حزبي أو حكومي، لأن هذه القضايا نشتغل عليها لصالح الشعب المغرب ولصالح الدولة المغربية في كل المجالات.”

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