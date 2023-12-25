متحور “JN.1”.. وزير الصحة يطمئن المغاربة

هبة بريس - الرباط

طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، المغاربة، بخصوص ظهور متحور “JN.1”.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تخوف بسيط من المتحور، ولكن لم تثبت أية خطورة مختلفة أو نقل العدوى بسرعة أو الإماتة.

وتابع الوزير قائلا “ما عندنا علاش نهولو الأمور، وحنا انقدمو معطيات وأخبار عادية حول الأمر.”

هذا ويشار الى أن منظمة الصحة العالمية صنفت جيه.إن.1 على أنه “متحور مثير للاهتمام”، مشيرة إلى أن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.

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