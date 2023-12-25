هبة بريس تكشف عن مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية

محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن اجتماع الحسم الذي جمع اللجنة الوزارية والنقابات الخمس التعليمية اليوم الاثنين قد انتهى بعد التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية التي تهم تعديل النظام الأساسي الجديد المثير للجدل والذي بلغت تكلفت إصلاحه حوالي 19 مليار درهم حسب ما أكدته مصادرنا.

مصادرنا كشفت أيضا عن مخرجات هذا اللقاء الذي شمل موضوع تخفيض ساعات العمل وتسوية وضعية الأطر العاملة في التوجيه والتخطيط من خلال إضافة مادة أو مادتين في المقتضيات الانتقالية خاصة بتغيير الإطار لمستشاري التوجيه و لمستشاري التخطيط، بالإضافة إلى اتفاق آخر متعلق بمعالجة ملف المبرزين وملف الأطر المشتركة الستة (المساعدون التقنيون، والمساعدين الإداريين، والتقنيين، والمحررين، والمتصرفين، والمهندسين) وملفات فئوية أخرى.

مصادر نقابية آخرى قالت بأن مخرجات اجتماع اليوم شملت تعديل مجموعة من المواد من بينها:

المادة 15 تعديل في مهام المستشار في التوجيه التربوي، والمختص التربوي المادة 20 يفتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية لغيرهم من المزاولين المهام إدارية ”

المادة 22 تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي.

المادة 23 إطار مفتش المالية والمحاسباتية.

المادة 28 حذف مهمة المراقبة من مهام متصر في التربية الوطنية.

المادة 52 الإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية

حذف جودة مؤسسات الريادة.

المادة 65 اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و 10 سنوات، إلى 1 39

سنوات فقط.

حذف المادة 72

بالنسبة للمادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين سنويا، في أفق 2030.

بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط تخصیص 300 درهم صافية إضافية

كتعويض تكميلي.

المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، المتصرفون التربويون فوج 2023

المستشارون في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي 2020/2024

سيتم إعادة صياغة المادة وتدقيقها.

المسؤولون في المصالح المركزية والخارجية للوزارة: إدماجهم في إطار متصرف

إداري بناء على طلب منهم

. الزنزانة 10 الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية مع الاحتفاظ

بالأقدمية في الدرجة الأفواج 93/94/95/96/97/98

بالنسبة للدرجة الممتازة، اعتماد الرتبة 3 عوض الرتبة 5 كشرط للاستفادة من زيادة 1000 درهم.

بالنسبه للدكاترة ترقية المعنيين على ثلاث دفعات على أقصى تقدير على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمره طويلا، وكذا حاملي الشهادات عبر فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار.

تمديد العمل بالمرسوم الخاص بالمكلفين خارج سلكهم لثلاث سنوات إضافية، وكذا الاتفاق على تعويض ذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.

هذه هي أهم نتائج جولة اليوم، في انتظار الحسم في الملف نهائيا خلال اجتماع يوم غد الثلاثاء قبل عرض النتائج كاملة على انظار الحكومة للمصادقة النهائية على التعديلات التي شملت النظام الأساسي الجديد.

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