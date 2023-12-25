مراكش: اعتقال 21 شخصا بتهمة اختلاس أموال عمومية

2023-12-25 / 15:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت النيابة العامة بمراكش، إحالة 21 شخص من بينهم موظفين جماعيين ، على تدبير الحراسة النظرية من اجل التحقيق معهم في المنسوب لهم من تهم النصب والاختلاس، والتلاعب في مداخيل سوق الدراجات النارية ، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة يوم غد الثلاثاء.

وكانت عناصر الملحقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، قد باشرت مساء يوم أمس الأحد، بتعليمات من النيابة العامة ، إجراءات التوقيف في حق المشتبه فيهم ، ضمنهم موظفين جماعيين بسوق الدراجات النارية.

وتعود تفاصيل الواقعة، لشكاية تقدم بها أحد المواطنين، تفيد بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي، الخاص ببيع الدارجات النارية والعادية، حيث تم إحالة الشكاية على المصالح الامنية، من أجل تعميق البحث، حيث تمكنت من نصب كمين، بعد أن توجه بعض رجال الامن للسوق على أساس بيع دراجة نارية، حيث اكتشف البائع أن مبلغ الرسم الجبائي المدون في مبلغ الرسم، غير مطابق للمبلغ المدون في الوصل، ليتم توقيفه قبل أن يعترف بتورط أشخاص أخرين.

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