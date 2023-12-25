مشاريع المونديال.. انطلاق توسيع جميع القناطر الطرقية بين الدار البيضاء و الرباط

2023-12-25 / 13:41
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منذ إعلان الديوان الملكي عن نيل بلادنا شرف تنظيم مونديال 2030 مع كل من إسبانيا و البرتغال، شرعت السلطات المغربية في العمل على أرض الواقع بشكل جدي من خلال إطلاق عدد من الأوراش و المشاريع الكبرى.

و من بين المشاريع التي انطلق العمل بها توسيع جميع القناطر الطرقية بين مدينتي الدار البيضاء و الرباط، حيث تعكف شركات التشييد و البناء، المغربية، على إنجاز أشغال توسيع القناطر بالبيضاء و المحمدية و بنسليمان و طريق الرباط.

و يتوقع أن تنتهي أشغال توسيع و تثنية القناطر في ظرف زمني قياسي بعدما أضحت تعتمد الشركات المكلفة بالمشروع على تثبيت قناطر و جسور جاهزة فوق الأساسات التي يتم تشييدها، و ذلك لتفادي الاكتظاظ بتلك الطرقات.

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