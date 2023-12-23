بسمة بوسيل: “طلاقي أصعب قرار أخدته في حياتي”

2023-12-23 / 15:11
0
هبة بريس - القسم الفني

وصفت المغربية بسمة بوسيل، طليقة النجم تامر حسني الطلاق ب”القرار الأصعب” في حياتها.

وقالت بسمة التي حلت ضيفة على برنامج “دقيقة نفهم” المذاع على “يوتيوب”: “أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تكتشف إنها لازم تتهد، وأعتقد أولادنا متفاهمين موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش أصدقاء.

وعن علاقتها بأبنائها، قالت بسمة بوسيل، إنها تستشير أطفالها في كثير من المشاكل التي تواجهها لكي يتعلموا من تجارب الحياة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتعلمه في المدارس، مضيفة: “بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا”.

وأضافت: “عمري ما كان فيه مقارنة بين شغلي، وأولادي علشان أختار بينهم، لأنهم أهم حاجة عندي، وأهم إنجاز في حياتي، لأنهم علموني أفهم كلمة أم، بيخلوك تحس بأحسن وأنضف المشاعر اللي بدون مقابل”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اتهام النجم الأمريكي فان ديزل بالاعتداء الجن.سي على مساعدته

اتهام النجم الأمريكي فان ديزل بالاعتداء الجن.سي على مساعدته

2023-12-23 / 09:46
Photo of عرف مشاركة نجوم من مجالات مختلفة..رشيد رفيق منشط برنامج “غامر ولا غادر”

عرف مشاركة نجوم من مجالات مختلفة..رشيد رفيق منشط برنامج…

2023-12-22 / 17:57
Photo of الفنانة “راوية” سفيرة لحملة :”كل طفل يستحق فرصة ثانية”

الفنانة “راوية” سفيرة لحملة :”كل طفل يستحق فرصة ثانية”

2023-12-22 / 16:25
Photo of فاتي جمالي تقطر الشمع على المنافقين:” يا صحاب جوج وجوه مولاكم كي تقابلوه”

فاتي جمالي تقطر الشمع على المنافقين:” يا صحاب جوج…

2023-12-22 / 16:15
Photo of هل يعيش قصة حب؟..الدوزي يثير فضول متابعيه

هل يعيش قصة حب؟..الدوزي يثير فضول متابعيه

2023-12-22 / 14:55
Photo of شهرزاد عكرود تهاجم “المنافقين”: “ايلا ما كاتبغيونيش ما تجيوش تسلموا عليا”

شهرزاد عكرود تهاجم “المنافقين”: “ايلا ما كاتبغيونيش ما تجيوش…

2023-12-22 / 13:28
Photo of نعمان بلعياشي يزيل الستار عن جديده الفني “حياتي”

نعمان بلعياشي يزيل الستار عن جديده الفني “حياتي”

2023-12-22 / 13:28
Photo of سناء عكرود: “مباقيش تحطو تصويرتي أنا و طليقي”

سناء عكرود: “مباقيش تحطو تصويرتي أنا و طليقي”

2023-12-22 / 11:54
Photo of الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من دعم الدورة الثالثة لسنة 2023

الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من دعم الدورة الثالثة…

2023-12-22 / 10:34
Photo of سباق الأوسكار.. الفيلم المغربي “كذب أبيض” في القائمة قبل النهائية لأفضل فيلم أجنبي

سباق الأوسكار.. الفيلم المغربي “كذب أبيض” في القائمة قبل…

2023-12-22 / 09:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق