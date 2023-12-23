بسمة بوسيل: “طلاقي أصعب قرار أخدته في حياتي”

هبة بريس - القسم الفني

وصفت المغربية بسمة بوسيل، طليقة النجم تامر حسني الطلاق ب”القرار الأصعب” في حياتها.

وقالت بسمة التي حلت ضيفة على برنامج “دقيقة نفهم” المذاع على “يوتيوب”: “أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تكتشف إنها لازم تتهد، وأعتقد أولادنا متفاهمين موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش أصدقاء.

وعن علاقتها بأبنائها، قالت بسمة بوسيل، إنها تستشير أطفالها في كثير من المشاكل التي تواجهها لكي يتعلموا من تجارب الحياة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتعلمه في المدارس، مضيفة: “بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا”.

وأضافت: “عمري ما كان فيه مقارنة بين شغلي، وأولادي علشان أختار بينهم، لأنهم أهم حاجة عندي، وأهم إنجاز في حياتي، لأنهم علموني أفهم كلمة أم، بيخلوك تحس بأحسن وأنضف المشاعر اللي بدون مقابل”.

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