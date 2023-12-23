“السكك الحديدية” تتوقع نقل 56 مليون مسافر خلال سنة 2024

هبة بريس

أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يتوقع نقل 56 مليون مسافر خلال سنة 2024، أي ما يعادل رقم معاملات قدره 4,6 ملايير درهم.

وذكر المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلس إدارته، أمس الجمعة بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه “في إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 ملايير درهم، أي بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح قد يبلغ 1,6 مليار، مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023”.

وفي ما يتعلق بالميزانيات المخصصة لسنة 2024، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم، وكذا في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.

أما في ما يخص الاستثمار، فسيواصل المكتب، بحسب المصدر ذاته، جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية، بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.

وتابع البلاغ بأن سنة 2024 ستشهد انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية بالمملكة، مع إطلاق أشغال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خاصة في سياق الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في متطلبات التنقل المستدام.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.

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