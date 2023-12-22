بوريطة: خلق شراكة استراتيجية بين المغرب واندونيسيا طموح وجب ترجمته إلى واقع

هبة بريس

وقع المغرب وأندونيسيا، اليوم الجمعة، بالرباط، على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك عقب محادثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيرته الأندونيسية السيدة ريتنو مارسودي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين المغرب وإندونيسيا، تمكنهما من تنويع وتوسيع قطاعات التعاون بينهما بما في ذلك التعاون الأمني، والبرلماني، والإقليمي، وكذا التعاون داخل المنظمات الدولية.

وتهم قطاعات التعاون أيضا الشراكة الاقتصادية، والتعاون الإنمائي، والثقافي والعلمي والتقني والاجتماعي، والهجرة والتعاون القنصلي وكذا التعاون الثلاثي.

وقال بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع مارسودي: “وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وقعنا على مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية “يجب ألا تكون مجرد شعار بل يجب أن تكون واقعا”.

وبالتالي، يضيف بوريطة، فإن خلق شراكة استراتيجية “هو طموح ويجب علينا ترجمته إلى واقع من خلال تنفيذ ما تم توقيعه”.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الأندونيسية على ضرورة تظافر الجهود من أجل ضمان هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أهمية ” العمل أكثر لتجسيدها على أرض الواقع من أجل تعاون شامل يعود بالنفع على الشعبين”.

وأضافت أن هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تعزيز الروابط من أجل تعاون أكبر بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp