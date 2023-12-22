لدعم المقاولات المغربية.. إطلاق صندوق استثماري لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال

2023-12-22 / 16:11
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هبة بريس ـ اقتصاد 

أعلنت شركة “بي إم سي كابيتال للاستثمارات”، التابعة لمجموعة “بي إم سي كابيتال” المخصصة للأسهم الخاصة، اليوم الجمعة، عن إطلاق صندوق “كابيتال للنمو” وهو ثاني صناديقها الاستثمارية لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال، والذي يهدف إلى دعم تنمية المقاولات المغربية.

وأفادت “بي إم سي إي كابيتال للاستثمارات”، في بلاغ لها، بأن هذا الصندوق، والذي يبلغ حجمه المستهدف 500 مليون درهم، قد وصل بالفعل ما يقرب من 285 مليون درهم، بفضل دعم المؤسسات المغربية الاستثمارية البارزة.

وأورد البلاغ أن هذا الصندوق يروم تحفيز وتسريع تنمية الاقتصاد الحقيقي المغربي، وفي الواقع، يسعى الصندوق من خلال تعزيز المتانة المالية للمقاولات الوطنية، إلى مساعدتها على بلوغ مراحل جديدة من التطور والنمو، ليسمح بذلك بخلق القيمة وفرص العمل على المديين المتوسط والطويل.

*الصورة من الأرشيف

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