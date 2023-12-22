مبيعات “بلاي ستايشن 5” تتجاوز 50 مليون نسخة

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “سوني” اليابانية أن مبيعاتها من “بلاي ستايشن 5” وصلت إلى 50 مليون نسخة، بعد ثلاث سنوات على إطلاق منصة ألعاب الفيديو.

وقالت “سوني” في بيان الأربعاء “بفضل دعم محبي بلاي ستايشن في مختلف أنحاء العالم، شهدت مبيعات بلاي ستايشن 5 زخما قويا هذا العام مدفوعا بسلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة”.

وكانت المبيعات مدعومة بإصدار ألعاب ناجحة على غرار “مارفلز سبايدر مان 2″ التي بيع أكثر من 2,5 مليون نسخة منها خلال الساعات الأربع والعشرين التي تلت إصدارها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، و”بالدرز غايت 3″ و”ألان وايك 2”.

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