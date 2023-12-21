“الخسائر الفادحة” تجبر جيش اسرائلي على الانسحاب من قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن جنود الكتيبة 13 من لواء “جولاني” في الجيش الإسرائيلي انسحبت من قطاع غزة اليوم الخميس، “ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة”.

وقالت القناة “12”: “بعد أكثر من 70 يوما في غزة، وسقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء جولاني قطاع غزة لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام”.

وأضافت أنه “بعد 9 أيام من المواجهة الصعبة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والتي قتل خلالها قائدهم المقدم تومر غرينبرغ و8 ضباط ومقاتلين آخرين، خرج اليوم (الخميس) مقاتلو لواء جولاني من غزة”.

وأشارت القناة إلى أن “الجنود ينتظرون الأوامر للعودة إلى قطاع غزة، لمعاودة القتال”، ويطلق على لواء “جولاني” للمشاة لقب “النخبة” بالجيش الإسرائيلي.

وفي 13 ديسمبر الجاري، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كمين نصبه مقاتلو “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، لجنود من لواء “جولاني” في حي الشجاعية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود.

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