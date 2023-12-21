افتتاح المعرض الجهوي للمنتجات المجالية الفلاحية بتازة

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار المجهودات التي تقوم بها الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس في شخص رئيسها مصطفى الميسوري رئيس غرفة الفلاحة بالجهة والذي يعتبر أحد ركائز مكونات حزب عزيز أخنوش لما يتوفر عليه من أخلاق عالية وخدمات متواصلة لدعم التنظيمات المهنية الفلاحية بالجهة، وتماشيا مع توجهات استراتيجية “الجيل الأخضر2020- 2030″، افتتحت الغرفة الفلاحية لجهة فاس-مكناس بشراكة مع مجلس جهة فاس-مكناس وبتعاون مع عدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي على الصعيد المحلي، الجهوي والوطني، الدورة السابعة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية الفلاحية اليوم الخميس، بحضور مصطفى المعزة عامل إقليم تازة والوفد المرافق له، في الفترة الممتدة ما بين 21 و 24 دجنبر الجاري، تحت شعار “الجودة… سبيلنا لتحقيق رهان تنافسية التسويق الرقمي”.

وتتوخى الغرفة الفلاحية من خلال تنظيم هذا المعرض مواصلة مواكبتها ودعمها للتنظيمات المهنية عن طريق إحداث فضاء لترويج وتسويق منتجاتها ووخلق منصة للتواصل المباشر مع المستهلكين.

وتهدف هذه الدورة إلى كسب رهان جودة المنتجات الفلاحية لضمان التنافسية في فضاء التسويق الرقمي باعتباره أحد قنوات التسويق العصرية التي تساهم في ترويج المنتجات المحلية الفلاحية، خاصة في ظل تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال من جهة، وتطور سلوك المستهلك المغربي من جهة أخرى، حيث تزايد اهتمامه أكثر بالتسوق عبر الفضاء الأزرق خاصة بعد فترة الحجر الصحي، وهو ما يشكل فرصة واعدة بالنسبة للتنظيمات المهنية الفلاحية لتسويق منتجاتها شريطة كسب ثقة المستهلك من خلال ضمان الجودة والسلامة الصحية للمنتوج المحلي.

ويعد برنامج هذه الدورة جد غني ومتنوع، فبالموازاة مع عرض المنتجات الفلاحية، ضمت قاعة الندوات بفضاء المعرض عدة أنشطة علمية وتحسيسية، حيث سينظم يوم دراسي بتاريخ 22 دجنبر 2023 حول عدة مواضيع ذات الصلة بالجودة وبآلية التسويق الرقمي، بالإضافة لعرض شهادات حية لتنظيمات مهنية من خلال تقاسم تجربتهم في الحصول على علامة الجودة وتأثير تطبيقها.

وستنظم ورشات تكوينية يوم 23 دجنبر 2023 لفائدة التنظيمات المهنية المشاركة حول محاور متعددة (مبادئ التسويق الإلكتروني، تصميم هوية بصرية وشعارات للمنتجات، إنشاء وتسيير مواقع وصفحات إلكترونية تجارية تسويقية،…..) بالإضافة إلى فقرات فنية وترفيهية متنوعة.

وعرفت الدورة السابعة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية الفلاحية مشاركة ثمانية وأربعين تنظيما مهنيا أغلبها من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس بالإضافة إلى تنظيمات مهنية من خارج الجهة بهدف الانفتاح والتعريف بالمنتجات المتنوعة التي تزخر بها بلادنا وتبادل الخبرات بين التنظيمات المهنية على صعيد الجهة وأخرى رائدة على الصعيد الوطني، مما سيمكن من توفير فضاء جذاب للزوار يعكس بشكل ملموس مدى تنوع وغنى مجالاتنا من المنتجات الفلاحية.

وقام المعرض على مساحة قدرها 1200 متر مربع ويضم 58 رواقا من بينها 48 رواقا للتنظيمات المهنية لعرض منتجاتها، بالإضافة للأروقة المؤسساتية والأروقة الخاصة بالشركات العاملة في القطاع الفلاحي بما في ذلك الشركات الناشئة في مجال التسويق الرقمي. حيث من المنتظر أن يتيح هذا المعرض للمشاركين فيه فرصة من أجل تبادل المعلومات والخبرات والتفكير سويا حول سبل تطوير أداء التنظيمات المهنية وتجويد منتجاتها، وكذا الانفتاح على آليات مبتكرة للتسويق في ظل عصر الرقمنة وما تتيحه هذه الأخيرة من فرص واعدة وجب استغلالها.

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