التعاون المغربي الإماراتي …بداية لتحقيق المشروع التنموي والتغلغل بإفريقيا

هبة بريس _ مروان المغربي

هبة بريس – مروان المغربي

شكلت الزيارة الملكية لدولة الامارات العربية المتحدة خطوة مهمة من أجل تعزيز روابط الأخوة والصداقة بين البلدين، وأيضاً فرصة مهمة سنحت للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية التي ستعود بالنفع على الطرفين.

وفي هذا الصدد قال أستاذ القانون الدستوري، رشيد لزرق، بأن إعلان الاماراة و المغرب شراكة مبتكرة وراسخة” بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها ملك المغرب إلى الإمارات.

واسترسل الأستاذ بجامعة إبن طفيل بالقنيطرة، في قراءة متأنية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيرا إلى أن الكثير من المعطيات التي تؤكد أن انخراط الامارات العربية المتحدة في تحقيق المشروع التنموي للمغرب هي مقاربة ترمي إلى الدخول الغرب الافريقي التي بات منطقة تتصراع عليها نفوذ العديد من الدول.

وأردف لزرق موضحا بأن المغرب بات مدخلا نحو افريقيا بسبب موقع الاستراتيجي، وأيضاً و قطبا من الأقطاب الصاعدة، بحيث عمل على الربط فيما بينها وفق معادلة رابح رابح لتحقيق التنمية، الأمر الذي حفز الإمارات على المراهنة على تبادل المصالح المشتركة، تصب في رغبة الأخيرة في بلورة صياغة مبتكرة في العلاقات مع الدول الأفريقية قوامها الحفاظ على المصالح المشتركة والتأسيس لنمط حيوي في التفاعلات الإقليمية.

وأكد لزرق أنه وفي ظل ما تعرفه القارة من تجاذبات بين الدول الكبرى بغاية تكريس نفوذها. و المغرب بحكم الاستقرار الذي يعرفه و مخطط الواعد الذي يسلكه سيكون مرتكزا مهما للامارات يمكنها من ولوج إلى كافة أنحاء القارة الأفريقية، و ذلك بقعل الامكانيات الواعدة للمغرب و المسار الذي نهجه بحيث بات يمثل نموذجا تنمويا في المنطقة، و مراهنة المغرب على منطق الشراكة لمواجهة الصراعات والنزاعات التي تعرفها افريقيا على مدار العقود الماضية.

واعتبر لزرق أن المساهمة في مشاريع المغرب من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات دولة الامارات هو اتجاه الى منح أولوية للبعد التنموي، كحاجة ملحة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المغربي.

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