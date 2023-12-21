أبو عبيدة: إذا أراد العدو أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان

2023-12-21 / 19:50
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هبة بريس _ وكالات

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في كلمة مسجلة الخميس، إن الخيار الوحيد لدى العدو الإسرائيلي إذا أراد أسراه أحياء، هو وقف العدوان فقط، مضيفآ أن القضاء على المقاومة هو هدف محكوم عليه بالفشل.

وأعلن أبو عبيدة، تنفيذ عناصر المقاومة أكثر من 15 عملية قنص ناجحة استهدفت جنودا إسرائيليين في قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير.

وقال أبو عبيدة: “منذ بداية العدوان البري على قطاع غزة (في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، استهدفنا 720 آلية عسكرية إسرائيلية”، مؤكدا تضررها بشكل “كلي أو جزئي”.

وأضاف: “كما نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، وأكثر من 12 اشتباكا مباشرا بالأسلحة والقنابل اليدوية واستخدام العبوات المضادة للأفراد والدروع والتحصينات والآليات”.

وأوضح أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي “ينشغل على الأرض في البحث عن صورة نصر وإنجاز”، مؤكدا أن “هدف العدو القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل”.

وعن المحتجزين الإسرائيليين في قبضة فصائل المقاومة، شدد أبو عبيدة على أن “مسار استعادة العدو لأسراه هو التبادل”.

وأردف: “استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى مطلقا، فضلا عن استحالة عملية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة”.

وجدد متحدث “القسام” تأكيد حركته ضرورة “وقف العدوان والدخول بالتفاوض بمساراته المعروفة عبد الوسطاء، في حال أراد العدو أسراه أحياء”.

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