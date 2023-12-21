إزالة تمثال نجم فرنسي من متحف للشمع في باريس وماكرون يدافع عنه

2023-12-21 / 15:39
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القسم الفني: هبة بريس

أزيل يوم الاثنين، تمثال من الشمع للممثل الفرنسي جيرار ديبارديو من متحف غريفان في باريس، حسب ما اوردته إدارة “قاعة تماثيل الشمع الخاصة بالمشاهير” لوكالة فرانس برس.

وأوضحت الإدارة أن قرار سحب التمثال اتُّخذ “بعد تسجيل ردود أفعال سلبية لعدد من الزوار خلال مرورهم أمام تمثال ديبارديو، بالإضافة إلى تعليقات برزت عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف”.

وأثار تقرير عن الممثل عُرض أخيراً في البرنامج الاستقصائي كومبليمون دونكيت (Complement d’enquete) عبر قناة فرانس 2، موجة من الصدمة والتنديدات الدولية.

ويظهر ديبارديو، الذي يواجه منذ عام 2020 اتهامات بالاغتصاب أنكرها باستمرار، في التقرير وهو يوجه عبارات مسيئة للنساء خلال مخاطبة عدد منهنّ.

وبدوره،دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن الممثل جيرار دوبارديو، مندداً بما اعتبره “استهدافاً جماعياً” يتعرّض له النجم السينمائي في أعقاب تقرير تلفزيوني صادم عن الممثل الذي أبدى ماكرون “إعجاباً كبيراً به”.

وعارض الرئيس خطوة وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك التي أعلنت الجمعة أن “إجراءً تأديبياً” سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن وسام جوقة الشرف الممنوح سابقاً للممثل الفرنسي، الذي تستهدفه شكاوى في فرنسا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ووُضع رهن التحقيق في إحداهما، بينما ينفي دوبارديو هذه الاتهامات.

وقال ماركون في مقابلة على قناة “فرانس 5” التلفزيونية العامة “ثمة أمر واحد لن أؤيده أبداً وهو الاستهداف الجماعي، أنا أكره ذلك”، معربا عن إعجابه الكبير بدوبارديو، واصفاً اياه بـ”الممثل العظيم”.

وتابع ماكرون قائلا :”دوبارديو ساهم في الشهرة العالمية لفرنسا ومؤلفينها العظماء وشخصياتها البارزة..إن فرنسا فخورة به”.

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