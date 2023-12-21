المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات صندوق النهوض بتشغيل الشباب

2023-12-21 / 10:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في تقريره السنوي، تطرق المجلس الأعلى للحسابات لما يسمى بصندوق النهوض بتشغيل الشباب و الذي ترصد له اعتمادات مالية مهمة.

و أوضح تقرير مجلس العدوي أن هناك عديد الاختلاللت على مستوى هذا الصندوق الذي توصد له ميزانية و اعتمادات مالية كبيرة حيث أن الأهداف المسطرة لم تتحقق في الفترة الماضية.

و شدد تقرير مجلس الحسابات على أن تمويل التدابير المتعلقة بالنهوض بتشغيل الشباب، تفتقر إلى الانسجام على مستوى حكامتها، بين مختلف المتدخلين، وعلى وجه الخصوص صندوق النهوض بتشغيل الشباب.

و حسب المجلس ذاته، فقد بلغ الغلاف المالي للصندوق خلال الفترة بين 2021-2014 ما يقارب 3,2 مليار درهم كاعتمادات الالتزام، على الرغم من عدم توفره على إطار فعال للحكامة والرصد والتقييم يمكن من تحديد البرامج التي يشملها التمويل وكذا شروط تنفيذها وآليات التتبع لضمان الاتساق والأثر المنشودين.

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‫4 تعليقات

  1. هناك عديد الاختلاللت على مستوى هذا الصندوق الذي توصد له ميزانية و اعتمادات مالية كبيرة

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