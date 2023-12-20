مكناس : افتتاح الدورة 22 لمهرجان وليلي لموسيقى العالم التقليدية

2023-12-20 / 22:13
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ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل _ قطاع الثقافة، بشراكة مع مجلس جهة فاس- مكناس وبتعاون مع عمالة مكناس، الدورة الثانية والعشرون لمهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية، بالموقع الأثري وليلي ومدينة مكناس زوال اليوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري، وستمتد فعالياته الى غاية 23 دجنبر 2023 من نفس الشهر ، بحضور العامل عبد الغني الصبار و مدير مديرية الثرات بالنيابة بالوزارة والوفد المرافق لهم.
وتجمع فعاليات دورة هذه السنة من المهرجان بين التبادل الثقافي والتلاقح الفني والفرجة الموسيقية، من خلال برمجة سهرات فنية يحييها فنانات وفنانون وفرق تراثية من داخل المغرب وخارجه، يستعرضون من خلالها أنماطا وألوانا من الإبداع الفني والتراث الموسيقي التقليدي، وافتتحت دورة هذه السنة بالموقع الأثري وليلي بلوحة تراثية لفرقة ملتقى فيزيون يوسف حسيني – مريم حسيني من إسبانيا، كما عرفت مشاركة الفنان مراد بوريقي، بالإضافة الى مشاركة فرقة “عناق أنغام ” التراثية .
كما يرتقب مشاركة مجموعة ” ياكومين ” ( كوت ديفوار ) وتقديم عرض تراثي لفن العيطة الجبلية من طرف الفنانين عبد الرحيم الصنهاجي وعزيز الزوهري، بالإضافة الى مشاركة الفنان حاتم إدار والفنان مروان حجي رفقة فرقة ” إخوان الفن ” ومقدم الطائفة العيساوية الحاج سعيد برادة، وذلك خلال اليوم الثاني من المهرجان بفضاء سينما الريف بمكناس .
أما اليوم الثالث فسيتميز بمشاركة مجموعة لرصاد والفنان عبد العزيز أحوزار، بالإضافة الى تقديم عروض فنية تراثية لفن العطية الجبلية لعبد السلام الساحلي مع فرقة الحصادة وعرض فني تراثي لفن كناوة رفقة المعلم مصطفى باقبو وذلك بفضاء سينما الريف.
كما سيشهد المركز الثقافي محمد المنوني خلال نفس اليوم تقديم عروض لكل من فرقة الكورال النسائي للتراث الأندلسي وأمسية تراثية لفن الملحون بمشاركة عدد من المنشدين على الصعيد الوطني .
وستختتم دورة هذه السنة بالمركز الثقافي محمد المنوني بمكناس بتقديم عروض فنية لكل من مجموعة ” أحفاد الغيوان ” والفنانون بلال المغربي وموسى ماهر، ويونس البولماني، بالإضافة إحياء ليلة أمازيغية يشارك فيها كل من ميمون أرحو وحسنية أطلس وحوسة 46
السهرة الاخيرة موس ماهر تقام بسينما الريف والسهرة الامازيغية بالفقيه المنوني
فيما تم تكريم في هذه الدورة ثلاثة فنانين
– احمد الدخوش فرقة تكادة
– احمد السوسي فن الملحون فاس
– محمد معمو فن احيدوس

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