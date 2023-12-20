“آدم” طفل يناشد وزير الصحة لإنقاذه من موت محقق ( صورة )

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

ناشدت أسرة الطفل “آدم” وزير الصحة قصد التدخل لدى المصالح القنصلية الإيطالية لتمكينه من تأشيرة صحية لمغادرة التراب الوطني نحو إيطاليا للعلاج.

وفي هذا الإطار تدخل أحد أقرباء الطفل لدى أكبر مستشفى تخصصي في إيطاليا عارضا على أنظار اللجنة الصحية حالة الطفل مرفوقة بالصور، إذ تمت الموافقة بشكل سريع على تبني الحالة وإخضاعها للعملية الجراحية اللازمة مجانا ، غير أن المصالح القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء ما زالت تتلكأ في إستصدار تأشيرة صحية لدواع إنسانية.

ومعلوم أن الطفل “آدم” كان قد أجرى عملية جراحية في المغرب لإزالة سرطان القولون مما تسبب له في إنسداد حاد على مستوى الأمعاء، حيث نصحه الأطباء بأن يتدبر أمره ويبحث عن مستشفى للعلاج في الخارج وأن الإمكانيات المتوفرة في المغرب يتعذر عليها إجراء عملية من هذا النوع.

وتظهر الصور التي توصلت بها “هبة بريس” من طرف العائلة مدى خطورة الوضع الصحي للطفل الذي أصبح جسده نحيلا بسبب مضاعفات إنسداد الأمعاء، مما أجبر والديه إلى توجيه طلب إستغاثة عاجلة إلى السيد وزير الصحة في محاولة لإنقاذ حياة طفل تأكد من خلال مستشفى بإيطاليا أن علاجه أولوية قصوى متوفرة في حال وصوله إلى الديار الإيطالية.

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