FILE — Boston Mayor Michelle Wu speaks during a Democratic election night party, Tuesday, Nov. 8, 2022, in Boston. On Wednesday, Dec. 20, 2203, Boston Mayor Michelle Wu plans to formally apologize on behalf of the city to Alan Swanson and Willie Bennett for their wrongful arrests following the 1989 death of Carol Stuart, whose husband, Charles Stuart, had orchestrated her killing. (AP Photo/Michael Dwyer, File)

اتهما بقت–ل امرأة بيضاء.. بوسطن تعتذر لرجلين أسودين بعد 34 عاما

2023-12-20 / 19:07
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هبة بريس _ وكالات

أصدرت ميشيل وو، رئيسة بلدية مدينة بوسطن الأميركية، اعتذارا رسميا، الأربعاء، لرجلين أسودين اتهما بشكل خاطئ بقتل امرأة بيضاء عام 1989، وهي قضية أدت لتفاقم توتر على أساس عنصري لفترة طويلة، وجددت الشكوك والغضب من جانب المجتمع الأسود تجاه الشرطة.

قالت وو خلال مؤتمر صحفي “آسفة للغاية لما تحملتماه، آسفة للغاية للألم الذي تحملتماه طوال سنوات عديدة”.

واتهم آلان سوانسون، وويلي بينيت، بالخطأ، كمشتبه بهما، في مقتل كارول ستيوارت في 23 أكتوبر عام 1989، التي دبر زوجها، تشارلز ستيوارت، عملية قتلها.

واتهم ستيوارت، وهو أبيض، مسلحا أسودا مجهول الهوية بالوقوف وراء مقتل زوجته وإطلاق النار عليهما أثناء محاولة سرقة سيارتهما، مما أدى، حسب “أسوشيتد برس”، لحملة قمع من جانب الشرطة لسكان أحياء المدينة ذات الغالبية السوداء لملاحقة أحد المسلحين السود.

وقال ستيوارت إن رجلا أسود اقتحم سيارتهما بينما كان الزوجان يغادران جناح الولادة في مستشفى في 23 أكتوبر، وأمرهما بالقيادة إلى حي ميشن هيل بالمدينة، وسرقهما قبل إطلاق النار على الزوجة، كارول، في رأسها.

وتوفيت كارول، 29 عاما، في صباح اليوم التالي داخل نفس المستشفى.

ولم يعش طفلهما، الذي وُلد بعملية قيصرية، سوى 17 يوما فقط.

وأدى اتهام ستيوارت لشخص أسود إلى تنفيذ شرطة بوسطن لحملة قمع ضخمة تضمنت إيقاف وتفتيش جميع الرجال السود في الحي، حتى شكك بعض المحققين في روايته.

وقالت وو، يوم الأربعاء، “ما فعله ستيوارت كان ظالما وعنصريا وخاطئا

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