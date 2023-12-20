وزير الصحة يطلق خدمات مصحة “النهار” بخريبكة ‬

2023-12-20 / 17:59
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هبة بريس _ خريبكة

أعطى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن بعد انطلاقة خدمات مصحة “النهار” بخريبكة الأربعاء؛ وذلك بحضور مدير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالنيابة عبد الرحمان حروق والطاقم الطبي والإداري بنفس المستشفى

ويأتي خلق هذا المرفق الصحي تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي، وفي إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة


وجرى تجهيز هذه المصحة العمومية بمعدات بيو طبية حديثة وتجهيزات عالية الجودة كفيلة بتعزيز العرض الصحي بالإقليم
وتقديم خدمات صحية استشفائية للقرب واستشارات طبية متخصصة

وتعتبر هذه المصحة العمومية اضافة نوعية كونها ستساهم في تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة العاملين بمستشفى الحسن الثاني الإقليمي

وكبطاقة تقنية تتكون البناية من مستوى اول خصص لمصلحة الاستقبال والقبول / وحدة الترويض الطبي/ الاستشارات الطبية الخارجية فيما خصص الطابق الثاني لجناح مرضى السرطان والاستكشافات الوظيفية

ورقة تقنية شاملة للمشروع :

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‫5 تعليقات

  1. قامو به فقط لانه تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي

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  3. جرى تجهيز هذه المصحة العمومية بمعدات بيو طبية حديثة وتجهيزات عالية الجودة كفيلة بتعزيز العرض الصحي

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