عين على السوق بأولاد سعيد.. “الخُضرة كُلشي ب5 دراهم إلا الطماطم”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

على بعد حوالي 20 كيلومتر غرب مدينة سطات، يستقطب السوق الأسبوعي أربعاء أولاد سعيد العديد من المتسوقين من مختلف المناطق والمدن المجاورة، نظرا لشعبيته وطيبة ساكنته ووفرة منتوجاته، وأجوائه الرائعة التي تغذيها روائح الاسفنج والشواء المنبعثة من خيامه البلاستيكية البسيطة.

في جولة قامت بها كاميرا هبة بريس صباح اليوم لرصد تطورات السوق مع موجة الغلاء التي اجتاحت من جديد بعض أنواع الخضر، فيما الفلاحون القرويون يبدون في حيرة من أمرهم وهم يترقبون السماء لعلها تأتي بالغيث بعد إذن القدير الرحمن الرحيم..رغم ذلك، تجدهم يملؤون رحبة البهائم ومكان عرض الخضر والفواكه، وأماكن بيع العلف، وكلهم أمل في قدرة القدير لعله يروي حقول أولاد سعيد الشاوية العطشى..

جولة رصدنا من خلاها كلمات معبرة لفلاحين وكسابة ومتسوقين، الكل يتحدث عن الأسباب الرئيسية وراء موجة الغلاء هاته التي تربع فيها الطماطم من جديد على كرسي الريادة بسعر يتراوح مابين 10 دراهم و12 للكيلو غرام الواحد، فيما باقي الخضر انحصرت أثمنتها في 5 دراهم على أساس ” خذ معاها ماطيشة”، فيما لحم البقر بلغ 80 درهم.

مصادر من هناك، قالت بأن ارتفاع الأسعار راجع بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف، وقلة الأمطار، وانهاك الفرشة المائية، وارتفاع تكلفة الانتاج، ناهيك عن سياسة الاحتكار التي ينهجها البعض.

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