تريبورتور كان يسير في الاتجاه المعاكس يتسبب في حادث خطير أمام المستشفى الحسني بالدارالبيضاء

2023-12-20 / 01:25
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إدريس الضحاك يقدم خزانته العلمية هِبةً للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

إدريس الضحاك يقدم خزانته العلمية هِبةً للمكتبة الوطنية للمملكة…

2023-12-20 / 00:03
Photo of حصاد اخباراقتصادومشاريع هبة بريس:أبرزها للمغاربة الراغبين في الهجرة كندا تبحث عن توظيف آلاف الممرضين

حصاد اخباراقتصادومشاريع هبة بريس:أبرزها للمغاربة الراغبين في الهجرة كندا…

2023-12-20 / 00:00
Photo of حصاد اخبار رياضية هبة بريس : أبرزها إرتفاع قيمة أمين حارث في بورصة اللاعبين

حصاد اخبار رياضية هبة بريس : أبرزها إرتفاع قيمة…

2023-12-19 / 23:35
Photo of حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها إحباط ثلاث محاولات للهجرة السرية و توقيف عدد من “الحراكة” بعرض البحر

حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها إحباط ثلاث محاولات للهجرة…

2023-12-19 / 23:09
Photo of هدم براكة بالشارع في تدخل السلطات في حملة لتحرير الملك العمومي في كازا

هدم براكة بالشارع في تدخل السلطات في حملة لتحرير…

2023-12-19 / 18:45
Photo of حملات تحرير الملك العمومي متواصلة بشوارع و أزقة البيضاء شاهدوا

حملات تحرير الملك العمومي متواصلة بشوارع و أزقة البيضاء…

2023-12-19 / 17:33
Photo of أقوى حملة بمنطقة المسيرة بحي مولاي رشيد لمحاربة العربات المجرورة بالدواب

أقوى حملة بمنطقة المسيرة بحي مولاي رشيد لمحاربة العربات…

2023-12-19 / 17:30
Photo of “القرطاس” بمنطقة الهراويين يستنفر السلطات الأمنية

“القرطاس” بمنطقة الهراويين يستنفر السلطات الأمنية

2023-12-19 / 16:36
Photo of الرباط : توقيع إتفاقيات لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص

الرباط : توقيع إتفاقيات لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة…

2023-12-19 / 14:10
Photo of حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها حجز 26 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها حجز 26 كلغ من…

2023-12-18 / 22:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق