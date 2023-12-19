الدوري التركي.. إسطنبول سبور ينسحب في الدقيقة 73 احتجاجا على قرارات الحكم

ألغيت مباراة فريق طرابزون سبور ضد إسطنبول سبور والتي جمعت الفريقين بملعب مدينة نجمي قاضي أوغلو الرياضية، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري التركي.

ونشر نادي طرابزون سبور بيانا مقتضبا جاء فيه: “توقفت مباراة إسطنبول سبور، التي لعبناها خارج أرضنا في الأسبوع الـ17 من الدوري التركي، في الدقيقة 73 بسبب انسحاب لاعبي الفريق المنافس من الملعب”.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم طرابزون بنتيجة 2-1، ووقع الانسحاب من جانب أسطنبول احتجاجًا على قرارات حكم المباراة، بسبب المطالبة بركلة جزاء للفريق، ليرفض الحكم ويقرر إستكمال اللعب وسجل فريق طرابزون هدف التقدم من نفس اللعبة مما تسبب في غضب أصحاب الأرض وانسحابهم من المباراة.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 26 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في ثمان مباريات وتعادل في اثنتين وخسر في 5 لقاءات.

بينما يتذيل إسطنبول سبور جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وتلقي 11 خسارة.

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