العرائش.. اعتقال “كراب” أغرق المنطقة بالخمور

2023-12-19 / 15:34
0

هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بمركز العوامرة ضواحي العرائش ، أحد أكبر مروجي الخمور المهربة والمحلية حيث تم عرضه على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش ، والذي أمر بوضعه تحت تدبير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، الجمعة الماضي بناء على معلومات تفيد قيام المعني بالأمر بتفريغ كمية كبيرة من الخمور المحلية والمهربة بمرآب منزل سكني بدوار الموارعة الرمل بجماعة العوامرة استعدادا لترويجها داخل المدينة بمناسبة رأس السنة الميلادية حيث تم مداهمة المحل وتوقيف المعني بالأمر .

وقد تم حجز كمية كبيرة من الخمور ، كما تبين عند تنقيط الموقوف بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا،أنه من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك

تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على…

2023-12-19 / 18:15
Photo of بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض منجزات الحكومة

بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض…

2023-12-19 / 17:28
Photo of أخنوش: رصدنا أزيد من 43 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

أخنوش: رصدنا أزيد من 43 مليار درهم لتقليص الفوارق…

2023-12-19 / 17:18
Photo of وزير الفلاحة يزور تازة و يطلق عددا من المشاريع بالإقليم

وزير الفلاحة يزور تازة و يطلق عددا من المشاريع…

2023-12-19 / 17:00
Photo of اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يتفقان على تعديلات النظام الأساسي

اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يتفقان على تعديلات…

2023-12-19 / 16:55
Photo of أكادير: السلطات تداهم أربع مقاهي للشيشة وتحجز 153 نرجيلة

أكادير: السلطات تداهم أربع مقاهي للشيشة وتحجز 153 نرجيلة

2023-12-19 / 14:22
Photo of وجدة.. عائلات مهاجرين وموقوفين بالجزائر يطالبون بالإفراج الفوري عن أبنائهم

وجدة.. عائلات مهاجرين وموقوفين بالجزائر يطالبون بالإفراج الفوري عن…

2023-12-19 / 14:04
Photo of في زمن المطالبة بالزيادات.. ما نصيب حراس الأمن الخاص بمؤسسات التعليم؟

في زمن المطالبة بالزيادات.. ما نصيب حراس الأمن الخاص…

2023-12-19 / 13:42
Photo of “مزارز المغرب” و”جمعية البركة أنجل” يواصلان جهودهما لمساعدة متضرري زلزال الحوز

“مزارز المغرب” و”جمعية البركة أنجل” يواصلان جهودهما لمساعدة متضرري…

2023-12-19 / 12:40
Photo of “برلمان خريبكة” .. ميزانية كبيرة وحصيلة هزيلة 

“برلمان خريبكة” .. ميزانية كبيرة وحصيلة هزيلة 

2023-12-19 / 12:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق