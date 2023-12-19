بسمة بوسيل تشتكي من 2023 وتصفها بأكثر سنة أتعبتها نفسيا

2023-12-19 / 13:46
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام، تزامنا واقتراب انتهاء سنة 2023.

ونشرت خريجة برنامج الهواة ستار أكاديمي في نسخته العربية تدوينة جاءت كالتالي: ” 2023 هاذي اكثر سنه خلتني اعرف الدنيا صح، وكيف اعيشها، أكثر سنه أتعبتني نفسيا واكثر سنه غيرتني من كل الاتجاهات”.

وأضافت بسمة بوسيل :“تعلمت منها الصح والخطأ، وشلون أختار اللي يفيدني وإلى يتمنى لي الخير، خلتني أشوف كل واحد وين مكانه بحياتي، هالسنه أعطتني دروس مستحيل انساها”.

وجدير بالذكر أن بوسيل عاشت أياما صعبة بسنة 2023، خاصة بعد انفصالها عن أب أطفالها النجم المصري تامر حسني.

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