الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في تقديم التعازي في وفاة الشيخ نواف

2023-12-18 / 15:33
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هبة بريس

مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الإثنين بالكويت، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تعازي جلالة الملك، خلال استقباله من قبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

حضر الاستقبال، على الخصوص، سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما حضره عن الجانب المغربي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وسفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت السيد علي ابن عيسى.

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