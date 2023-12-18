“مومو” يتهجم على برنامج رشيد العلالي بكلام نابي والأخير يذكره بأحلام الماضي

2023-12-18 / 13:40
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القسم الفني: هبة بريس

أزمة جديدة عرفها المشهد الإعلامي، بطلاها كل من نجم القناة الثانية رشيد العلالي و نجم هيت راديو محمد بوصفيحة المعروف ب “مومو”.

واندلعت حرب و مشادات كلامية بين الطرفين عقب عرض برنامج “رشيد شو” لحلقة الفنانين ريم فكري و سليم كرافاطا.

ونشر مومو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام، مقطع فيديو يقطر فيه الشمع على مواطنه رشيد العلالي، مستعملا عبارات غير لائقة.

وبدوره، تفاعل العلالي مع رسالة مومو المشفرة عبر ذات المنصة، حيث قام بنشر مقطع يوثق من خلاله لحظة حديث بوصفيحة عن حلمه خلال استضافته في إحدى حلقات “رشيد شو”، أرفقه بتعليق جاء فيه “أي واحد من حقو يحلم..سنة 2014″، مضيفا “وخا دوز 10 سنين و ما تحققوش الحلم، ما تفقدوش الأمل”.

وعقبها، رد “مومو” على العلالي بطريقة ساخرة قائلا :”مهضرتش عليك لأنه مكنتفرجش فيك، ولكن كون نتحط معك فالتلفزة غادي نطحنك فالمحتوى والستيل وفكلشي”.

وانقسمت آراء النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لمومو و مساند للعلالي و مستنكر للمستوى الذي وصل إليه الخلاف بين الطرفين.

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‫23 تعليقات

  2. مومو برهوش فعقلو ما تيعرفش يهضر وباسل وحامض وممربيش ما عرفتش شكون حاطو تما لا مستوى دراسي لا ثقافة لا والو ممقبولش تيلحسو ليه الكابة غير دوك البراهش بحالو

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  3. بكل صراحة الاثنان غارقان في التفاهة ولا فائدة ترجى مما يقدمانه . بل انهما يساهمان بشكل كبير في نشر البلادة والميوعة والسخافة في المجتمع !! الإعلام إن لم تكن له رسالة يساهم بها في بناء مجتمع واعي وراقي فلا علاقة له بالإعلام بل هو مجرد تهريج وضحك على الذقون !
    رحم الله الإعلاميين القدامى وسامح الله اشباه الاعلاميين من اصحاب نظرية ” جيب يافمي وكول ” !!!

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