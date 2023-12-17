مع تراجع الأسعار.. روسيا تخفض صادراتها النفطية “مبكرا”

هبة بريس

قالت روسيا، الأحد، إنها ستزيد من تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر، بما يعتبر موعدا أبكر من تعهد سابق في إطار مساع من أكبر دول مصدرة للخام في العالم لدعم الأسعار.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله، الأحد، إن روسيا ستزيد تخفيضاتها لصادرات النفط في ديسمبر في إطار اتفاق “أوبك بلس”.

ويأتي هذا الإعلان، رغم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كانت قد أبدت في تقريرها الشهري الذي صدر الأربعاء الماضي، تفاؤلا حذرا إزاء العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق النفط في عام 2024، وذكرت أن الانخفاض الأخير في الأسعار سببه “المخاوف المبالغ فيها” بشأن الطلب فيما أبقت على توقعاتها المرتفعة نسبيا لاستهلاك النفط في 2024.

وتتخذ الدول الأعضاء في “أوبك بلس” سلسلة من الإجراءات من بينها خفض الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. وأشارت أوبك في تقريرها إلى أن إنتاجها من النفط انخفض في نوفمبر.

وتزيد إيران، المعفاة من خفض إنتاج أوبك بسبب خضوعها لعقوبات أميركية، من إنتاجها في 2023 في تحرك قال محللون إنه يبدو أنه ناتج عن نجاح إيران في تفادي العقوبات وحذر الولايات المتحدة من تطبيقها.

وتتعافى نيجيريا وأنغولا من تحديات داخلية حدّت من إنتاجهما.

لكن التقرير ذكر نقلا عن بيانات من مصادر ثانوية أن أوبك أنتجت 27.84 مليون برميل يوميا في نوفمبر بانخفاض 57 ألفا في أكتوبر، وذلك في ظل تراجع الإنتاج في العراق وأنغولا ونيجيريا.

وأظهر مسح لرويترز في السادس من ديسمبر أن إنتاج أوبك الشهر الماضي اقترب من هذا المستوى عند 27.81 مليون برميل يوميا.

وقالت السعودية لأوبك إنها خفضت الإنتاج بواقع 122 ألف برميل يوميا إلى 8.818 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وكانت المملكة قد مددت خفضا طوعيا للإنتاج بواقع مليون برميل يوميا حتى الربع الأول من 2024 في إطار اتفاق أبرمته أوبك بلس في 30 نوفمبر.

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