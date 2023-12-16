أبو عبيدة: “الجيش الإسرائيلي يقامر بحياة جنوده الأسرى”
هبة بريس - وكالات
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” يوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي لازال يقامر بحياة جنوده الأسرى غير آبه بمشاعر عائلاتهم وقد تعمد إعدام 3 منهم وآثر قتلهم على تحريرهم.
وأضاف أبو عبيدة: “وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولة يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيدا”.
واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب “خطأ فادح” مؤكدا “مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية”.
وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع “مأساوي نتحمل مسؤوليته”، ووقع الحادث عندما “حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم احفظ بلاد المسلمين يارب العالمين
اللهم انصر اخواننا
نتمنى الهدن من الله تعالى
يجب تدعيم فلسطين ماديا و عسكريا
الأبطال و نجوم العالم هو الشعب الصاميد الشعب الأعزال غزة العيزة و الكرامة و الشرف لي الشعب الفلسطيني الحبيب و العزيز و الغالية علينة لي هوم روجولة و شهامة و قيمة و قيام و أخلاق و سلوك و مبدأ ووعي و عليم و ثقافة فأنثوم قدوة لنا جميعاً ..
عندما ارى صورة ابا عبيدة اشعر بالفخر والعزة واشعر بكوني مسلما عزيزا بالمقابل عندما ارى حكام العرب أصاب بالدوار والذل والمهانة لماذا الكل يعرف ذلك أيها الحمام يجب ان تعلموا ان احبه خلق الله هم اليهود فمجرد كلمة صادقة منكم تعيدون عزة الامة اللهم نصرك المبين للغزاويين الابطال فانتصار المقاومة فيه انتصار لكم أيها الحكام وهزيمتهم وهذا لن يكون لان الله معهم فيه هزيمة لكم وأنتم من صنعتموها ليس حماس ولكن الهزيمة اللهم احشرني في زمرة ابي عبيدة لان منه تعلمنا الصدق والإيمان والعزة والشموخ باعتراف الغرب نفسه