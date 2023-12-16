هل اشترت هيفاء وهبي حقوق عرض برنامج ستار أكاديمي؟

القسم الفني: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر يفيد إقدام النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على شراء حقوق عرض برنامج ستار أكاديمي في محاولة منها لإعادته على الشاشة.



وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أن مصدر من شركة “أندمول” الفرنسية مالكة كامل حقوق “ستار اكاديمي” قد صرح أن هناك نجمة بوب لبنانية شهيرة بالشرق الأوسط قد اشترت مؤخراً حقوق البرنامج من أجل عرضه بالعالم العربي.

وجدير بالذكر أن برنامج “ستار أكاديمي”، في نسخته العربية كان قد توقف عرضه في موسمه الحادي عشر سنة 2016،فيما ذات البرنامج في نسخته الفرنسية يُعرض حاليا في موسمه الحادي عشر عبر القناة الفرنسية “تي.أف1”.

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