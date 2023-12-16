خطير.. مجلس بوصوف يصرف أموالا على جمعيات ينشط أعضائها ضد الوطن

2023-12-16 / 10:10
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

لم تكن إسبانيا وحدها معنية بفضائح مجلس الجالية الذي وزع الأموال على أشخاص نعرفهم جيدا بعدائهم للوطن وشطحاتهم المزدوجة بين هذا وذاك، والغريب في الأمر أن بعض المستفيذين من “إتاوات” مجلس الجالية ما يزالوا “يناضلون” ضد مصالح الوطن في الخارج ويحملون أعلاما ورايات ليست كتلك التي يحملها المغاربة الأحرار الذين لا تزحزحهم رياح المصالح الشخصية ولا يريدون جزاء ولا شكورا .

إن مجلس “بوصوف” المنقسم أصلا في هياكله قد تجاوز الأعراف وأصبح يغدق أموال الشعب على من لا علاقة لهم بالمبادئ والثوابت،ليس حبا فيهم لكن تجنبا لإنتقاداتهم المغلفة بالإبتزاز والإسترزاق والمطالبة بحل هذا المجلس الذي لم نرى منه سوى الإسم الفضفاض.

إن القضية الوطنية اليوم وبعد كل ما حققته من إنجازات ديبلوماسية على مختلف الأصعدة تتطلب مزيدا من العمل والجهد التحسيسي في صفوف أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خاصة في أوساط الجيل الأخير وليس صرف “إتاوات” على المقربين والموالاة للسيد “بوصوف” بمعايير مزدوجة لا يدري أي أحد ما شروط الحصول عليها في غياب رقابة فعلية على المال العام الذي يعتبر من مقدرات الشعب المغربي المعطاء والوفي لقضاياه الإقليمية والدولية.

وإن كان “البقر” قد تشابه على “بوصوف” وزبانيته فلا بأس أن نذكره اليوم بأحد مقربيه في منطقة كتالونيا التي نراها دائما في الصفوف الأمامية للدفاع عن الوطن أمام شرذمة الإنفصاليين سواء أمام مقر القنصلية أو في الساحات العامة حاملين أعلام الوطن ولا شيء غير الوطن في وقت يختبئ آخرون وراء عالمهم الإفتراضي يصفون الصحراء المغربية ب”الغربية” وأحكام مجموعة “إكديم إزيك” ب”الإعتقالات التعسفية” إنسياقا وراء ما تروجه عصابة “البوليزاريو” الإرهابية من مغالطات وأكاذيب تم فضحها بالصوت والصورة خلال تلك الأحداث المؤلمة التي قطعت فيها رؤوس ونكلت جثت وتبول فيها الحي على الميت.

فهل نحن أمام “نتانياهو ” جديد يغلب مصالحه الشخصية على مصالح الوطن؟.

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تعليق واحد

  1. أينكم يا من يزايد على نساء ورجال التعليم في المطالبة بحقهم. انظروا أين تصرف الأموال وما خفي أعظم

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