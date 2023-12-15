الإصلاح ….من زاوية أخرى !!

ع. الله عياش - هبة بريس

في الواقع ..أطراف عديدة متداخلة في حصيلة ” هوان الصحة بخريبكة ” واذا كان البعض اعتاد ان يضرب الدف تجميلا لهذا او ذاك ..نحن نتساءل ..أين قطاع الفوسفاط من ” هوان المنظومة ” ؟

قبل الخوض في الحديث ..”ماجيناش نقطرو الشمع او بغينا نتحاملو على شي حد ؛ فقط بغينا نوصلو الفكرة أن “يد واحدة لا تصفق” وأن الجميع مفروض عليه إيخلي البصمة ديالو في المشهد وبطبيعة الحال “قدر المستطاع”

كيف كتذكر اسم خريبكة كيجيك الجواب مباشرة ..بلاد الفوسفاط …وبمجرد كيطول الحديث وكيتفرع كتوصل نتيجة واحدة وهي أن ” التنمية فيها حلزونية ” …النقاش هنا طويل ولكن ماشي عيب نتوجهوا بالسؤال …كيفاش قطاع مصطفى التراب كيساهم في الصحة ؟

المعلومات المتوفرة وعلى حساب المصادر ديالنا ..هذا القطاع لم يوجه بوصلة ” العوين ” للصحة بالقدر المطلوب ..مامفهومش علاش ..وحتى المعلومة في هذا الباب شحيحة ودرءا لأي تغليط… الميساج غايكون واضح وقاسح ..

مافيها باس ادارة الفوسفاط في كل سنة تقدم بطلب الى وزارة الصحة من اجل موافاتها بلائحة الحاجيات الضرورية والملحة ألي يمكن تقدمها على سبيل ” العون ” لمستشفى خريبكة باش تساهم بها …طبعا فالقطاع جزء من المدينة وخوك راه بالرباح والخسارة .

مافيها باس ادارة الفوسفاط مرة مرة تكلف بشي حملة طبية تمويلا وتسييرا وتنقص لينا من عدد المرضى الذين ينتظرون في الصف لإجراء بعض العمليات البسيطة كالجلالة او المرارة ….

مافيها باس ادارة الفوسفاط تعمل على المساهمة في تجويد ” الموارد البشرية ” العاملة بالقطاع من خلال خلق دورات تكوينية و التوقيع على شراكات من شأنها المساهمة في النهوض بالقطاع

مافيها باس ..ادارة الفوسفاط تخلينا نحسو انها معانا والى جانبنا وأن الفعل كيسبق الكلام وبزاف كاين مايدار في هذا المقام

كنقولو هذا الكلام وحنا على علم ان قطاع مصطفى التراب قاد بهادشي كامل وزيادة ..ديرو يد الله مع الدراوش ..ديرو ايدكم في يد الإدارة اديال المستشفى والتي بالمناسبة مامخلياش من جهدها باش تكون الخدمات الصحية المقدمة في احسن صورة …

صحيح ان الكمال لله تعالى ..ولكن تحسين الصورة والظروف ماشي مستحيل ..خصوصا انه عندنا ادارة مسؤولة من خيرة اولاد البلاد …خاصنا غير ” دفيعة ” وكلشي يجواد

ولأجل هذا المبتغى ..يكفي الا يبقى البعض يجلس فوق كرسي المتفرج !!!!

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