رئيس كولومبيا يدعو بايدن إلى وقف “الإبادة الجماعية” في غزة-

هبة بريس _ وكالات

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التحرك بسرعة من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي تدوينة على منصة “إكس”، الخميس، قال بيترو: “يتعين على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف: “ينبغي للشعب الإسرائيلي أن يغير حكومته الحالية ويفتح الطريق أمام سلام نهائي على أساس وجود دولتين ذاتي سيادة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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