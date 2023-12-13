الزاكي يكشف حقيقة تكفل الجامعة براتبه مع منتخب النيجر

هبة بريس _ رياضة

كشف الإطار الوطني الزاكي بادو حقيقة تكفل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم براتبه مع منتخب النيجر.

وقال الزاكي في تصريح له: “إنها إشاعة، وكل ما قيل لا أساس له من الصحة، لأنني وقعت عقدا مع الإتحاد النيجري لكرة القدم”.

وأضاف: “مثل هذه الإشاعات لاحقني في تجربتي السابقة مع المنتخب السوداني، وكل ذلك لا أساس له من الصحة”.

وتابع:” لنفترض إن النتائج لم تسر بشكل جيد مع منتخب النيجر، هل حينها سأتفاوض مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لفسخ عقدي؟ هذا الأمر غريب”.

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