مقبرة بن لمسيك … شعوذة عبر إخاطة افواه القطط ومرتع للصوص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يصادفك في واجهة مقبرة بن لمسيك بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ، عبارات مكتوبة على جدرانها من قبيل ” كل نفس ذائقة الموت” و ” مقبرة المسلمين ” وادعوا مع أمواتكم ” وغيرها من العبارات التي تجعلك تقف خاشعا أمام الموتى، لأنه آخر مكان يمكث به كل بني آدم غنيا كان او فقيرا قبل يوم الحساب والحشر .

غير ان واقعة اليوم وهي لا تختلف عن حوادث تتكرر بالمقابر مع الأسف تستمد جذورها من تخلف وعدم فهم ديننا الحنيف ، ننقل قراءنا اليوم لننبش واقعنا اليوم مع التخلف الذي يعشعش في العقول من أعمال الشعوذة والسحر رغم عصر التكنولوجيا والتطور الفكري .

الصورة التي نقلتها عدسة كاميرا ” هبة بريس ” من المقبرة ” المنسية ” بن لمسيك بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء .

هنا ستصمت قليلا ونستمع للسيدة نعيمة الحرور وهي فاعلة مدنية بجمعية ” انوار المدينة ” الذي تم اختيارها من مجلس مدينة الدار البيضاء من اجل تنظيف المقابر في تجربة لها الثانية من نوعها على مستوى مقابر العاصمة الاقتصادية في ورش وعناية ملكية بمقابر المسلمين .

تحكي السيدة نعيمة الحرور لميكروفون ” هبة بريس ” عن واقع مظلم لمقبرة بن لمسيك ، فهي من تكلفت بهذه المهمة مع 40 عامل لدى جمعيتها جرى تكوينهم لهذه المهمة النبيلة لفائدة أموات المسلمين ، من تنقية المقابر والعناية بها ، غير ان هذه العملية لا تمر من اكتشاف أشياء تنم عن جهل الناس بدينهم الحنيف او تخلفهم عن عصرهم من التكنولوجيا والتطور الحالي .

انطلقت عملية التنظيف بمقبرة بن لمسيك بالعاصمة الاقتصادية ، بحسب تصريح السيدة نعيمة الحرور في الخامس من شهر دجنبر الجاري ، ووصلت الأشغال بها إلى مراحلها النهائية ، وطالبت الوالي الجديد ” مهيدية ” بزيارة المكان للوقوف على سير الأشغال ، بعد ان زار هذا المسؤول الجدي في عمله الاوراش المقدمة للأحياء من المواطنين بالعاصمة الاقتصادية ،ان يزور موتاهم وهي هي التفاتة تدخل في إطار اهتمام جلالة الملك بحرمة موتى المسلمين باكبر مدن المملكة ، وهي زيارة ستكون لها لا محالة مكانا في انفس أهالي موتى المسلمين من البضاويين.

تقول السيدة نعيمة وبعض العمال لدى جمعيتها أنهم وجدوا مظاهر من الشعوذة والسحر وكذلك أشخاص متلبسين بهذا الفعل الجرمي ( رجل دين وسيدة ) بداخل المقبرة، كما وجدوا العشرات من ” الحروزة” وقطط ميتة تمت إحاطة أفواهها بعدما تم وضع السحر بداخلها ، وجلود ثعابين بها طلاسيم الشعوذة وصور حديثة لأشخاص،وجتث ومسروقات كل ذلك تم اخطار السلطات بشأنه لاتخاذ المتعين بخصوصه .

غير ان من الغريب ما كشفت عنه السيدة نعيمة ، هو وجود سيدة متزوجة تقيم بالمقبرة عبر إنشاء منزل لها هناك ، ورغم محاولات السيدة نعيمة على مساعدة تلك السيدة في. مسكن بديل غير ذلك المكان ، استغربت من تمسكها هي وزوجها بالمكوث بداخل المقبرة وهو مايطرح التساؤل حول ذلك الإصرار وعلى السلطات التدخل في فك شفرات تواجد هذه السيدة وسط الموتى ؟؟؟؟.

وكشفت عملية تنظيف مقبرة بن لمسيك عن الكثير من طقوس الشعوذة وأعمال السحر، وأيضا بسبب تصرفات منحرفين أو مشردين يأوون إلى هذه المقابر، وأحيانا أيضا جراء رغبة البعض في الانتقام من آخرين من خلال التمثيل بجثث الأموات.

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