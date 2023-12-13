رئيس الحكومة يعين أعضاء جددا بمجلس المنافسة

هبة بريس _ الرباط

عين رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعضاء جددا بمجلس المنافسة، وذلك حسب ما جاء في مرسوم منشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية يحمل توقيع رئيس الحكومة.

ويؤكد المرسوم أن الأعضاء الجدد، الذين تم تعيينهم باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطات الحكومية المعنية، سيشغلون هذه المناصب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتعلق الأمر بالعضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، وهما شيماء عبو، وعادل بوكبير، وعضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وهما عادل هدان وعبد السلام بنعبو، وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني؛ منير مهدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛ عثمان الفردوس.

كما ارتأى رئيس الحكومة، حسب ما جاء في المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 12 دجنبر 2023، تجديد تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات:

عضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة: عبد العزيز الطالبي، نائبا للرئيس، وعبد الخالق التهامي.

عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني: حسن أو عبد المجيد، نائبا للرئيس.

عضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطهما في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات: رشيد بنعلي، والعيد محسوسي.

العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك: بوعزة الخراطي.

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