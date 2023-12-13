مراحيض الدار البيضاء العمومية.. ملايير صرفت و هي في حالة عطالة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يستسغ أغلب سكان الدار البيضاء الحالة الكارثية التي باتت عليها الأكشاك التي سمتها سلطات العاصمة الاقتصادية ب”المراحيض العمومية”.
هاته المراحيض التي صرف عليها من المال العام الكثير، حيث و في ظل تضارب الأرقام، يبقى الأهم هو الحالة التي باتت عليها تلك المراحيض العمومية و التي ما تزال لحدود الساعة في حالة عطالة.
هذا الأمر دفع العديد من البيضاويين للاستنجاد بالوالي الجديد، مطالبينه بالتدخل لوقف العبث و النظر في مصير الملايير التي صرفت دون أن يستفيد المواطنون من خدمات تلك المراحيض.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن قضية مراحيض الدار البيضاء العمومية أثارت الكثير من الجدل في دورات سابقة لمجلس المدينة في ظل الخروقات و الاختلالات التي شابت عملية تثبيتها بشوارع المدينة منذ عهد المجلس السابق.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لماذا لا ينقلون تجارب مدن توجد لدول متقدمة. هناك مراحيض بمدن أوروبية عمرها 120 سنة اي قبل أن يكتشف الانسان المغربي المرحاض.
واحدة من اثنين اما اننا متخلفون فكريا اوعندنا فائض في اللصوص و النصابين.
تلك المراحيض ان لم يعينوا من يقابلها. الشهر الأول الثاني ستصبح مزبلة ويتهرب منها كل مواطن.
Ewa kaynin nesaba ama homa y9adoha
Kjas yechofo chi 7el
لا حول ولا قوة الا بالله
زيد عليها كراطة اوزين
الناس متله كتيرين لهدا السبب من المستحيل أن تتقدم البلاد في ضل هؤلاء الأشخاص وهم موجودون بكترة في هده البلاد (السعيدة).