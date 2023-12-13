أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة الأغنياء”

هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر والدواجن والبيض، الارتفاع، بشكل متسارع، بمختلف الأسواق طيلة الأسابيع الأخيرة.

وسجلت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر الطماطم 15 درهما للكيلوغرام الواحد، كما استقرت أسعار البصل في 8 دراهم، والفلفل في 8 دراهم، والبطاطس في 5 دراهم.

من جهتها، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا طيلة الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 20 درهما في عدد من المدن، كما تراوح سعر الدجاج المذبوح بين 35 و40 درهما للكيلوغرام، كما استقر سعر البيض الرومي في 1.50 سنتيما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم من هذا الغلاء، لافتين أن القفة اليومية للمواطن البسيط أصبحت تفتقد لأبسط أنواع الخضر واللحوم البيضاء.

وقال أحد المواطنين: “ماطيشة ولات ب15 درهم والبيض بثلاثين ريال، بهاد الغلاء ولات مقلة البيض وماطيشة أكلة ديال الأغنياء”.

وأضاف آخر : “الزيت البلدية غلات، القطاني غلات، الخضر غلات، الدرويش ولات كيموت بجوع وكيدير وجبة فنهار بلاصة 3 بسبب هاذ الأثمنة”.

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