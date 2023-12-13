انطلاق فعاليات الدورة 12 من المهرجان الدولي لفيلم الطالب بالدار البيضاء

نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلقت أمس الثلاثاء 12 دجنبر 2023، فعاليات الدورة ال 12 للمهرجان الدولي لفيلم الطالب الذي تنظمه جمعية “فنون ومهن”، تحت شعار “الحرية”، وحتى الجمعة المقبلة.

وتميز حفل الافتتاح، الذي جرى برحاب مسرح محمد السادس، بحضور عدد من الفنانين والممثلين، طبعته لمسة فرجوية بلوحات موسيقية من تراث فن الكناوي.

كما تميز افتتاح الدورة بتكريم الراحل عزيز الفاضلي الذي قدم في حقه الممثل الكبير محمد مفتاح شهادة مؤثرة، فضلا عن شريط استيعادي جميل، وذلك بحضور ابنته الفنانة حنان وابنه المخرج عادل،وكذا تكريم كل من المخرجة والروائية ميرفت مديني من تونس، ثم الناقد والأكاديمي المغربي محمد كلاوي.

كما شهد افتتاح الدورة، التي تقام فعالياتها بكل من مسرح محمد السادس والمدرسة العليا للفنون الجميلة و معهد إ.ش.ب للفن والإعلام، عرض فيلم “ابن البلد” لأحمد سعيد شعبان المتوج في الدورة السابقة( صنف الشريط الروائي).

وتعرف الدورة، تنظيم مسابقات للأفلام الروائية الوثائقية وأفلام الموبايل وأفلام التحريك، ولقاء يسيره حسن نرايس، و مريم بلحسين.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الروائية التي تترأسها المخرجة التونسية ميرفت مديني من الكاتب والصحفي السيناريست عزيز الساطوري، والممثلة سناء بحاج من المغرب، فيما تتشكل لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية التي يترأسها المخرج المغربي عبد القادر كريم، من الفنان الفوتوغرافي الفرنسي جان مارك ديلتومب، والمخرجة المغربية وداد تافكي،أما لجنة تحكيم أفلام التحريك برئاسة المخرجة صوفيا خياري من فرنسا، فتضم المخرجين المغربيين نبيل مروش وعلي الركيك.

وجدير بالذكر أنه سيسدل الستار يوم الجمعة المقبلة، بتوزيع الجوائز، فضلا عن تكريمات يحظى بها كل من الممثلة المغربية فاطمة الزهراء الجوهري، والمخرج عبد القادر كريم، والأستاذ الباحث والناقد محمد بلغوات.

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