15 قت.يلا و2305 جرحى.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2305 آخرون بجروح، إصابات 94 منهم بليغة، في 1698 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 نونبر إلى 10 دجنبر 2023.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألفا و81 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و840 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 36 ألفا و241 غرامة صلحية.

وسجل المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و892 ألفا 750 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف 67 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و840 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 276 مركبة.

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