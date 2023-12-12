آيت الطالب يطلق خدمات مراكز صحية حضرية وقروية بجهة سوس ماسة

هبة بريس

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، بزيارة عمل لجهة سوس ماسة ترأس خلالها أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، بذات المناسبة أيضا تم اعتماد 4 اتفاقيات للشراكة، وكذا إطلاق خدمات عدة مراكز صحية حضرية وقروية على مستوى أقاليم جهة سوس ماسة.

وهكذا فقد ترأس البروفيسور خالد آيت طالب، بمعية والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان السعيد أمزازي، وبحضور مختلف الأعضاء، أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، تم خلالها المصادقة على محضر المجلس الإداري وتتبع تنزيل قراراته بتاريخ 11 فبراير 2022، إضافة إلى تقديم حصيلة العمل السنوي والحساب الإداري برسم سنة 2022، كما شهدت هذه الدورة الوقوف على سير وتقدم الأشغال بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، فضلا عن تقديم برنامج عمل وميزانية سنة 2023، وكان هذا الاجتماع مناسبة لاعتماد 4 اتفاقيات موقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي وعدة مؤسسات تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجمعية مدنية.

وتتعلق اتفاقية الشراكة الأولى الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية، بالكشف وتقييم وفهم الوقاية من المخاطر أو الآثار الجانبية والمشاكل المتعلقة باستخدام المنتجات الصحية ومراقبة أضرارها، إضافة إلى مراقبة الأدوية على مستوى القرب لضمان سلامة المرضى، والوقاية وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسات الصحية.

وتهم اتفاقية الشراكة الثانية تبادل الموارد البشرية والأنشطة بين المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة سوس ماسة وكلية الطب والصيدلة بأكادير. وتروم هذه الاتفاقية التكييف المتطور في تقديم الخدمات الصحية وتبادل الموارد البشرية والموارد والتنسيق بين مختلف الهياكل لتوفير رعاية مستمرة وعالية الجودة للمرضى على مستوى الجهة.

كما تحدد اتفاقية الشراكة الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير، الشروط وقواعد برامج التدريب العملي التي يستفيد منها طلبة المعهد على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي، وتنظيم أنشطة تعاون مشتركة في مجال التدريب والتدريب المستمر والبحث العملي في التمريض وتقنيات الصحة.

ويشكل ضمان الرعاية غير الجراحية وتحسين صحة الأطفال المولودين بتشوه خلقي “قدم حنفاء” وكذا التحسيس بهذه المشكل الصحي وتسهيل مسار علاجه، محور اتفاقية بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة وجمعية “الخطوة الأولى”.

وكانت هذه الزيارة مناسبة أعطى خلالها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، رفقة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السعيد أمزازي، وبحضور ممثلي السلطات الترابية والمنتخبين، انطلاقة خدمات مجموعة من المؤسسات الصحية، تشمل مراكز صحية حضرية وقروية ومستوصفات صحية قروية على مستوى العمالات التابعة لجهة سوس ماسة.

ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول “بوعركان” المركز الصحي القروي المستوى الأول “تغازوت”، بالإضافة إلى 3 مستوصفات قروية وهي: المستوصف القروي “تاميت إزدرار”، والمستوصف القروي “تاميت أوفلا”، وكذا المستوصف القروي “سيدي بلقاسم”، على مستوى عمالة أكادير إداوتنان.

وعلى مستوى عمالة تيزنيت، تم إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “المرس”، والمركز الصحي القروي المستوى الأول “سيدي بوعبدلي”، إضافة إلى المستوصفات القروية “الكريمة”، و”أولاد نومر”، و”الزاوية”. كما تم على مستوى عمالة تارودانت، إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني “تاملوكت”، وإضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الثاني “فم الحصن” بإقليم طاطا.

ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وتروم هذه المؤسسات الصحية التي تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها، تحسين الولوج إلى الخدمات وتجويدها وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، كما تمت تعبئة موارد بشرية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة، للاستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم على الخصوص، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

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